Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Mittag um Nulllinie

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 298,79 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zeigte sich um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 298,79 USD an der Tafel. Bisher wurden heute 19.654 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 29.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 326,20 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 05.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 88,09 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 70,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 325,88 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Am 26.07.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 2,98 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 31.999,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.822,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 11,02 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 01.11.2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 13,47 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

