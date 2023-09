Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagvormittag auf grünem Terrain

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 283,10 EUR.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 09:21 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 283,10 EUR. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 283,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 281,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 1.613 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 297,60 EUR erreichte der Titel am 27.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 5,12 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 89,15 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 68,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 325,88 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Am 26.07.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 2,98 USD gegenüber 2,46 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28.822,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 31.999,00 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 01.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 13,47 USD je Aktie aus.

