Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagnachmittag zu

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 134,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 135,38 EUR. Bei 131,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 25.052 Aktien.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 314,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 57,23 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2022 bei 126,50 EUR. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 6,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 239,33 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,30 USD je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,88 Prozent auf 28.822,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29.077,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q3 2022 wird am 26.10.2022 erwartet. Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 01.11.2023 präsentieren.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 9,82 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

