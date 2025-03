Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 616,72 USD nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,5 Prozent auf 616,72 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 610,65 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 624,88 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 888.776 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 15.02.2025 auf bis zu 740,87 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 26.04.2024 auf bis zu 414,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,72 USD, nach 2,00 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 734,43 USD.

Am 29.01.2025 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,24 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,46 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 40,11 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 48,39 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 23.04.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 25,20 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

