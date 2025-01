Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Montagnachmittag ins Minus

Blick auf Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 634,91 USD abwärts.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 634,91 USD. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 625,10 USD ein. Mit einem Wert von 627,59 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.792.889 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 652,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2025). 2,69 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 387,10 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 39,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,01 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 663,71 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,20 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,50 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 40,59 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 34,15 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 04.02.2026.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 22,69 USD je Aktie.

