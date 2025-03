Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag gefragt

Kursverlauf

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 612,20 USD.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 612,20 USD. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 613,78 USD. Bei 601,25 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 725.490 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 740,87 USD. Dieser Kurs wurde am 15.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 21,02 Prozent wieder erreichen. Am 26.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 414,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 47,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,72 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 734,43 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 29.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,46 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 48,39 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 20,63 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2025 erfolgen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 25,20 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

