Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Nachmittag nordwärts

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 554,42 USD zu.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 554,42 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 558,46 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 555,54 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 823.026 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 15.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 740,87 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 33,63 Prozent Luft nach oben. Am 02.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 427,20 USD ab. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 29,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2024 mit 2,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,74 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 722,20 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 29.01.2025 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 8,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,86 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 48,39 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 36,46 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 29.04.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 24,63 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Meta-Aktie abgestuft: Zollstreit mit China könnte Milliardeneinbußen zur Folge haben

S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren verdient

Rally in Sicht? Cardano-Gründer Hoskinsons Prognose für Bitcoin und die Magnificent 7