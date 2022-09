Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verbilligt sich am Nachmittag

Um 04:22 Uhr fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 141,94 EUR ab. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 138,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 139,52 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 21.032 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 314,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2021). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 54,83 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.09.2022 bei 138,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 2,56 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 242,11 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2022 vor. Das EPS belief sich auf 2,46 USD gegenüber 3,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,88 Prozent auf 28.822,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29.077,00 USD erwirtschaftet worden.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 02.11.2022 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 9,89 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com