Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 301,46 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 301,46 USD zu. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 301,80 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 299,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 4.249.674 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (326,20 USD) erklomm das Papier am 29.07.2023. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 8,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 70,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 325,88 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,98 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 31.999,00 USD – ein Plus von 11,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 28.822,00 USD erwirtschaftet hatte.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 13,51 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

