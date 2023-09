Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag in Grün

Blick auf Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 285,45 EUR.

Um 09:20 Uhr konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,8 Prozent auf 285,45 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 286,50 EUR an. Bei 285,55 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.731 Stück gehandelt.

Am 27.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 297,60 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 4,08 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 89,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 68,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 325,88 USD.

Am 26.07.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 2,98 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 31.999,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 28.822,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q3 2023 wird am 01.11.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 13,48 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

