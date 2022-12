Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) präsentiert sich am Nachmittag fester

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 111,68 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 111,68 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 109,24 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.828 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei 309,00 EUR markierte der Titel am 29.12.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 63,86 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 89,27 EUR am 04.11.2022. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 25,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 178,78 USD an.

Am 26.10.2022 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 27.714,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29.010,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 01.02.2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 9,10 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

