Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Donnerstagmittag fester

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 205,94 USD. Zuletzt wechselten 9.087 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 06.04.2022 markierte das Papier bei 236,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,05 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 88,09 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2022). Mit einem Kursverlust von 133,78 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 217,22 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,76 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,67 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 33.671,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 32.165,00 USD.

Am 26.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 10,02 USD je Aktie aus.

