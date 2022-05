Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag in Grün

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 30.05.2022 16:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 183,28 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 184,96 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 183,62 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.295 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.09.2021 auf bis zu 324,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 43,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 164,24 EUR am 27.04.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 284,63 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.04.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,72 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 3,30 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 26.171,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 27.908,00 USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2022 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,00 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

