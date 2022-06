Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 30.06.2022 09:22:00 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 154,66 EUR. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 154,20 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 154,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 470 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei 324,80 EUR erreichte der Titel am 14.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 52,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.06.2022 (145,74 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 6,12 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 272,13 USD.

Am 27.04.2022 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,72 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 26.171,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 27.908,00 USD ausgewiesen.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 13,96 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

