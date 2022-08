Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) steigt am Mittwochmittag

Im XETRA-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 12:22 Uhr 0,4 Prozent. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 158,26 EUR aus. Mit einem Wert von 158,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 5.113 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 14.09.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 324,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 51,44 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.06.2022 Kursverluste bis auf 145,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 243,22 USD an.

Am 27.07.2022 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,46 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 3,30 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28.822,00 USD – eine Minderung von 0,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 29.077,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 02.11.2022 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 9,88 USD je Aktie belaufen.

