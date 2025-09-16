Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Abend im Minus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Micron Technology gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Der Micron Technology-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,3 Prozent auf 163,29 USD.

Die Micron Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 3,3 Prozent auf 163,29 USD ab. In der Spitze büßte die Micron Technology-Aktie bis auf 159,39 USD ein. Bei 162,94 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Micron Technology-Aktien beläuft sich auf 6.959.974 Stück.

Am 18.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 170,45 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Micron Technology-Aktie 4,38 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 61,57 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 62,29 Prozent Luft nach unten.

Micron Technology-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,460 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,480 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 136,67 USD.

Micron Technology ließ sich am 25.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,68 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Micron Technology ein EPS von 0,30 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Micron Technology 9,30 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Micron Technology-Bilanz für Q4 2025 wird am 23.09.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 29.09.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,05 USD je Micron Technology-Aktie.

