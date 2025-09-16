Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Das Papier von Micron Technology gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,0 Prozent auf 162,16 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 4,0 Prozent auf 162,16 USD. Im Tief verlor die Micron Technology-Aktie bis auf 161,30 USD. Bei 162,94 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 3.010.273 Micron Technology-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 170,45 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,11 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 61,57 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 62,03 Prozent würde die Micron Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Micron Technology-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,460 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,480 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 136,67 USD an.

Micron Technology ließ sich am 25.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,68 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 0,30 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,81 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,30 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.09.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 29.09.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Micron Technology.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Micron Technology einen Gewinn von 8,05 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

Patentkönige: Diese Tech-Unternehmen melden die meisten Patente an

Micron Technology-Aktie setzt Rekordrally fort - Was die Aktie antreibt

NVIDIA-Aktie vor Ausbruch? NVIDIA-Zulieferer SK Hynix sieht starkes Wachstumspotenzial im KI-Speichermarkt