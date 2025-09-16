DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,14 -2,5%Dow46.166 +0,1%Nas22.534 +0,3%Bitcoin98.708 -0,7%Euro1,1748 -0,3%Öl66,64 -1,3%Gold3.671 +0,7%
Blick auf Aktienkurs

Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Freitagnachmittag mit Abschlägen

19.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Das Papier von Micron Technology gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,0 Prozent auf 162,16 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
137,46 EUR -5,10 EUR -3,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 4,0 Prozent auf 162,16 USD. Im Tief verlor die Micron Technology-Aktie bis auf 161,30 USD. Bei 162,94 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 3.010.273 Micron Technology-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 170,45 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,11 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 61,57 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 62,03 Prozent würde die Micron Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Micron Technology-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,460 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,480 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 136,67 USD an.

Micron Technology ließ sich am 25.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,68 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 0,30 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,81 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,30 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.09.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 29.09.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Micron Technology.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Micron Technology einen Gewinn von 8,05 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

Patentkönige: Diese Tech-Unternehmen melden die meisten Patente an

Micron Technology-Aktie setzt Rekordrally fort - Was die Aktie antreibt

NVIDIA-Aktie vor Ausbruch? NVIDIA-Zulieferer SK Hynix sieht starkes Wachstumspotenzial im KI-Speichermarkt

In eigener Sache

Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.04.2019Micron Technology Market PerformCowen and Company, LLC
19.12.2018Micron Technology HoldNeedham & Company, LLC
19.12.2018Micron Technology Sector PerformRBC Capital Markets
28.11.2017Micron Technology HoldStandpoint Research
13.12.2016Micron Technology HoldLoop Capital
DatumRatingAnalyst
24.05.2017Micron Technology ReduceStandpoint Research
10.06.2011Micron Technology sellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2008Micron Technology NeueinschätzungGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2008Micron Technology ErsteinschätzungJMP Securities LLC
04.04.2008Micron Technology below averageCaris & Company, Inc.

