Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 bewegt sich zum Handelsende im Plus
Am Abend zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.
Werte in diesem Artikel
Zum Handelsende tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,42 Prozent höher bei 24.092,19 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,159 Prozent auf 24.030,77 Punkte an der Kurstafel, nach 23.992,56 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23.983,63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24.137,06 Punkten.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,40 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 12.08.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23.839,20 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 12.06.2025, einen Stand von 21.913,32 Punkten auf. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 12.09.2024, bei 19.423,07 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 14,86 Prozent zu Buche. Bei 24.137,06 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief steht hingegen bei 16.542,20 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100
Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Warner Bros Discovery (+ 16,70 Prozent auf 18,87 USD), Tesla (+ 7,36 Prozent auf 395,94 USD), Micron Technology (+ 4,42 Prozent auf 157,23 USD), Palantir (+ 4,30 Prozent auf 171,43 USD) und AppLovin (+ 1,87 Prozent auf 582,00 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Lululemon Athletica (-3,57 Prozent auf 159,87 USD), Align Technology (-3,20 Prozent auf 131,56 USD), Cadence Design Systems (-3,16 Prozent auf 343,48 USD), Old Dominion Freight Line (-3,02 Prozent auf 144,89 USD) und Synopsys (-2,89 Prozent auf 425,45 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Warner Bros Discovery-Aktie aufweisen. 56.135.807 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,669 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf
Im NASDAQ 100 präsentiert die Charter A-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,04 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
