Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen

Die Microsoft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 1,1 Prozent auf 259,10 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Microsoft-Aktie bis auf 258,60 EUR. Bei 258,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.870 Microsoft-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (310,65 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2021. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 16,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 231,85 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.06.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 11,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 351,25 USD aus.

Am 26.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 51.865,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46.152,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 12,38 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Microsoft am 26.10.2022 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,14 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Größte Position noch ausgebaut: Diese Aktien befanden sich im zweiten Quartal im Bill & Melinda Gates Foundation Trust

US-Inflation hat Höhepunkt erreicht: Jim Cramer sieht das Paradies für Aktien kommen

Cloud-Handheld von Logitech und Tencent kommt wohl noch 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: turtix / Shutterstock.com