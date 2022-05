Microsoft Aktie News: Microsoft zeigt sich am Vormittag gestärkt

Die Microsoft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 270,25 EUR. Die Microsoft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 270,75 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 269,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.926 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 310,65 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,00 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 195,24 EUR am 20.05.2021. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 38,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 369,71 USD.

Microsoft veröffentlichte am 26.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,22 USD gegenüber 1,95 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 49.360,00 USD im Vergleich zu 41.706,00 USD im Vorjahresquartal.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 21.07.2022 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,78 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Canadapanda / Shutterstock.com