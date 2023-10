Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Dienstagvormittag seitwärts

NASDAQ-Wert Amazon-Aktie im Plus: Milliardeninvestition in OpenAI-Rivalen Anthropic

NVIDIA-Aktie, Microsoft-Aktie & Co. "technologisch zu anspruchsvoll": Milliardär Klaus-Michael Kühne meidet KI-Aktien - was er stattdessen kauft

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Dienstagshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart in der Verlustzone

Ad-Free Instagram For $14 A Month? Meta's Rumored European Plan Could Be A Regulatory Workaround

Meta-Aktie vorbörslich mit Plus: Meta will für Facebook ohne Werbung offenbar zehn Euro im Monat

Heute im Fokus

TUI arbeitet in Portugal an der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz für die Reisebranche. Boom bei Balkonkraftwerken hält an - Mehr als 300 000 in Betrieb. Meta will für Facebook ohne Werbung offenbar zehn Euro im Monat. Fed-Vize Barr: US-Leitzins "auf oder nahe" richtigem Niveau.