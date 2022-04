Microsoft Aktie News: Microsoft am Mittag gesucht

Das Papier von Microsoft konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 282,35 EUR. Im Tageshoch stieg die Microsoft-Aktie bis auf 282,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 281,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 28.396 Microsoft-Aktien.

Am 22.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 310,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Am 20.05.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 195,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 374,71 USD je Microsoft-Aktie aus.

Microsoft veröffentlichte am 25.01.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 2,03 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 43,08 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51,73 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 16,73 Prozent verringert.

Am 25.01.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2022-Finanzergebnisse könnte Microsoft möglicherweise am 28.04.2022 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,75 USD je Microsoft-Aktie.

