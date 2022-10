Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verteuert sich am Nachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 3,5 Prozent auf 250,20 EUR. Bei 251,35 EUR erreichte die Microsoft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 246,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 41.147 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 310,65 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,46 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.06.2022 bei 231,85 EUR. Abschläge von 7,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 347,50 USD.

Microsoft veröffentlichte am 26.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 51.865,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 46.152,00 USD in den Büchern gestanden.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 26.10.2022 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,12 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

