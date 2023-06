Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Microsoft 315,50 EUR

Um 16:08 Uhr stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 335,93 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Microsoft-Aktie bei 337,37 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 335,10 USD. Bisher wurden heute 3.332.223 Microsoft-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 337,50 USD. Dieser Kurs wurde am 02.06.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 0,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 213,43 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2022). Mit einem Kursverlust von 36,47 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 350,75 USD.

Microsoft ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 52.857,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 49.360,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Microsoft am 27.07.2023 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2023 9,62 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

