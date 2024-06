Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag nahezu unbewegt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Microsoft hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Microsoft-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 424,01 USD.

Die Microsoft-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 424,01 USD. Bei 425,30 USD erreichte die Microsoft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Microsoft-Aktie bei 422,69 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 424,01 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 554.461 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Bei 433,60 USD erreichte der Titel am 24.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,26 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 309,49 USD am 29.09.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,01 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Microsoft-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,72 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,95 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 468,88 USD an.

Am 25.04.2024 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,95 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,46 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 61,86 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 52,86 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Microsoft am 23.07.2024 vorlegen.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 11,81 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Kursplus

Zuversicht in New York: S&P 500 letztendlich mit grünem Vorzeichen

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus