Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag mit Aufschlag

Um 09.06.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 254,65 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Microsoft-Aktie bei 254,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 253,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 17.170 Microsoft-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 310,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 18,03 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.06.2021 (207,00 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 23,02 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 369,71 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 26.04.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,22 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,95 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 49.360,00 USD umgesetzt, gegenüber 41.706,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 21.07.2022 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,75 USD je Microsoft-Aktie.

