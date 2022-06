Microsoft Aktie News: Microsoft am Vormittag mit KursVerlusten

Die Microsoft-Aktie wies um 10.06.2022 09:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 250,40 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 250,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 250,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 342 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 310,65 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,39 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 207,00 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 20,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 369,71 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 26.04.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,22 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,95 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 49.360,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.706,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 18,35 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 21.07.2022 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,74 USD je Aktie belaufen.

