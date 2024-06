Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag stärker

Microsoft im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Microsoft. Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 427,33 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 427,33 USD. In der Spitze gewann die Microsoft-Aktie bis auf 427,40 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 424,73 USD. Bisher wurden heute 470.165 Microsoft-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 433,60 USD. Dieser Kurs wurde am 24.05.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,47 Prozent hinzugewinnen. Am 29.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 309,49 USD. Mit Abgaben von 27,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Microsoft-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,72 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,95 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 468,88 USD aus.

Microsoft gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,95 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 61,86 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 52,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Microsoft am 23.07.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 11,81 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

