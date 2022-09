Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft behauptet sich am Mittag

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 12:22 Uhr die Microsoft-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 263,65 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Microsoft-Aktie bei 264,90 EUR. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 263,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 264,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.628 Microsoft-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 310,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von 15,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 231,85 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 13,72 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 351,25 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 26.07.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,23 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,17 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 51.865,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 46.152,00 USD in den Büchern gestanden.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 26.10.2022 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,14 USD je Aktie belaufen.

