Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Microsoft zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 390,97 USD zu.

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 390,97 USD. In der Spitze legte die Microsoft-Aktie bis auf 391,88 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 388,38 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 575.064 Microsoft-Aktien.

Am 06.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 468,33 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 19,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 344,83 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,27 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Microsoft 3,00 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 481,67 USD.

Microsoft ließ sich am 29.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,24 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,94 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 69,63 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 62,02 Mrd. USD umgesetzt.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 28.04.2026 dürfte Microsoft die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2025 13,16 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

World Quantum Day: So steht es um Quanten-Aktien wie D-Wave, IonQ & Co. aktuell

Broadcom-Aktie seit VMware-Deal verdreifacht: Geht die Rally weiter?

Berkshire Hathaway-Aktie 2025 bislang einziger Gewinner im Billionen-Dollar-Club