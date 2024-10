Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagnachmittag freundlich

So bewegt sich Microsoft

Die Aktie von Microsoft gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 420,82 USD nach oben.

Das Papier von Microsoft konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 420,82 USD. Zwischenzeitlich stieg die Microsoft-Aktie sogar auf 422,48 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 422,21 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 647.195 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.07.2024 bei 468,33 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 324,42 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Microsoft-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,27 USD aus. Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 473,88 USD.

Am 30.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 2,96 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,70 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 64,73 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 56,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2024 terminiert. Schätzungsweise am 28.10.2025 dürfte Microsoft die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,20 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Starker Wochentag in New York: Dow Jones beendet den Montagshandel mit Gewinnen

Gute Stimmung in New York: So bewegt sich der Dow Jones nachmittags

Dow Jones aktuell: Dow Jones liegt am Montagmittag im Plus