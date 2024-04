Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Microsoft am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Microsoft-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 409,16 USD nach.

Um 15:53 Uhr fiel die Microsoft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 409,16 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Microsoft-Aktie bis auf 407,50 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 410,64 USD. Zuletzt wechselten 683.569 Microsoft-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 430,81 USD. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 275,38 USD fiel das Papier am 26.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Microsoft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,72 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,95 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 440,67 USD je Microsoft-Aktie an.

Microsoft ließ sich am 30.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 62.020,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52.747,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 29.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Microsoft.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2024 11,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

