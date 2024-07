Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagnachmittag leichter

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 440,30 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Microsoft-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 440,30 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Microsoft-Aktie bisher bei 439,99 USD. Bei 444,10 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 918.262 Aktien.

Am 06.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 468,33 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 5,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 309,49 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 42,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,95 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 2,72 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 477,00 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Microsoft gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,95 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,46 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 61,86 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 52,86 Mrd. USD umgesetzt.

Am 30.07.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 29.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 11,82 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

