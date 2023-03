Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Die Microsoft-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 0,5 Prozent auf 270,89 USD ab. Bei 269,53 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 274,74 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 10.291.056 Microsoft-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.03.2022 bei 315,94 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,26 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2022 bei 213,43 USD. Mit Abgaben von 26,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 300,13 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 24.01.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 52.747,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 51.728,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.04.2023 erfolgen.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,30 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

