Microsoft Aktie News: Microsoft am Mittag mit Kurseinbußen

Die Microsoft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 21.07.2022 12:22:00 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 255,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Microsoft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 254,50 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 255,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.789 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2021 auf bis zu 310,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 17,66 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.06.2022 bei 231,85 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 10,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 353,75 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 26.04.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,22 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,95 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 49.360,00 USD im Vergleich zu 41.706,00 USD im Vorjahresquartal.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 26.07.2022 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 9,27 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

