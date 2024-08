Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Microsoft

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 422,96 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die Microsoft-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 422,96 USD ab. Das Tagestief markierte die Microsoft-Aktie bei 422,65 USD. Bei 424,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 509.631 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 06.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 468,33 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 10,73 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2023 (309,49 USD). Abschläge von 26,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Microsoft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,26 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 475,75 USD angegeben.

Am 30.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,96 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,70 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 56,19 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 64,73 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 22.10.2024 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2025 13,22 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

