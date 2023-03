Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zieht am Nachmittag an

Die Microsoft-Aktie konnte um 16:07 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 276,08 USD. Die Microsoft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 277,29 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 273,61 USD. Bisher wurden heute 9.146.268 Microsoft-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 315,94 USD erreichte der Titel am 31.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,62 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 213,43 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 29,35 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 300,13 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 24.01.2023 vor. Microsoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,48 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52.747,00 USD – ein Plus von 1,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 51.728,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 27.04.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 9,31 USD in den Büchern stehen haben wird.

