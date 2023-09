Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Microsoft. Das Papier von Microsoft legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,5 Prozent auf 321,13 USD.

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 11:58 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 321,13 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 20.307 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 366,78 USD erreichte der Titel am 19.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,22 Prozent hinzugewinnen. Bei 213,43 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 384,43 USD an.

Am 25.07.2023 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 2,69 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,23 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 56.189,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 51.865,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Microsoft am 25.10.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,99 USD fest.

