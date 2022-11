Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittag im Minusbereich

Um 12:22 Uhr fiel die Microsoft-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 235,85 EUR ab. In der Spitze fiel die Microsoft-Aktie bis auf 234,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 236,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.912 Microsoft-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 310,65 EUR. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 24,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 217,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,69 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 322,63 USD je Microsoft-Aktie an.

Am 25.10.2022 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,35 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,27 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 50.122,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 45.317,00 USD in den Büchern gestanden.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 24.01.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,51 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

