Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag in Grün

Die Aktie von Microsoft gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 446,06 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 446,06 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Microsoft-Aktie bei 447,74 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 444,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 558.404 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Bei 468,33 USD markierte der Titel am 06.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,99 Prozent. Am 29.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 309,49 USD. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 30,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Microsoft-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,72 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,95 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 477,00 USD je Microsoft-Aktie aus.

Am 25.04.2024 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 2,95 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 61,86 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,86 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 30.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 29.07.2025 wird Microsoft schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2024 11,83 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

