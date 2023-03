Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz

Die Microsoft-Aktie bewegte sich um 09:21 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 277,90 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 19.895 Microsoft-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 315,94 USD. Dieser Kurs wurde am 31.03.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 12,04 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 213,43 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,21 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 300,13 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 24.01.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,32 USD, nach 2,48 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 51.728,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 52.747,00 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 27.04.2023 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,31 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

SVB-Pleite, Absturz der Tech-Aktien, Massenentlassungen: Ist die Silicon Valley-Ära endgültig vorbei?

Herausforderung: EU ringt um Regulierung Künstlicher Intelligenz

NASDAQ-Wert Apple-Aktie: Analysten zuversichtlich für Apple 2023

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images