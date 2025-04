Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 380,03 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,5 Prozent auf 380,03 USD. Zwischenzeitlich stieg die Microsoft-Aktie sogar auf 380,15 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 375,53 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 457.731 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 468,33 USD erreichte der Titel am 06.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 18,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 344,83 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 9,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,25 USD, nach 3,00 USD im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 481,67 USD.

Am 29.01.2025 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 3,24 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,94 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69,63 Mrd. USD – ein Plus von 12,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 62,02 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 30.04.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 28.04.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 13,16 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Hoffnung für Anleger: NVIDIA-Aktie erobert 100-Dollar-Marke zurück

Wall Street deutlich erholt: Tesla, Trump und Turbulenzen - Was die Märkte bewegt

Amazon-Aktie dennoch gesucht: Amazon wird bei KI zurückhaltender