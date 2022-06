Microsoft Aktie News: Microsoft gewinnt am Freitagvormittag

Um 24.06.2022 09:22:00 Uhr sprang die Microsoft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 247,90 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Microsoft-Aktie bei 247,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 247,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 658 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 310,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.06.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 221,70 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 11,82 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 354,29 USD aus.

Microsoft gewährte am 26.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,22 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 1,95 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 41.706,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 49.360,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 21.07.2022 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 10,73 USD im Jahr 2023 aus.

