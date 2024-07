Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag im Minusbereich

So entwickelt sich Microsoft

Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Microsoft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 439,30 USD ab.

Das Papier von Microsoft gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 439,30 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Microsoft-Aktie bis auf 437,15 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 440,40 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 612.932 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 468,33 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.07.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,61 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 309,49 USD. Dieser Wert wurde am 29.09.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 29,55 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 2,72 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,95 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 477,00 USD für die Microsoft-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 25.04.2024 vor. Das EPS wurde auf 2,95 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 61,86 Mrd. USD im Vergleich zu 52,86 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 29.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2024 11,83 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

