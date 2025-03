Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Microsoft zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 395,52 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 395,52 USD. In der Spitze legte die Microsoft-Aktie bis auf 395,80 USD zu. Bei 393,54 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.223.509 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.07.2024 auf bis zu 468,33 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 18,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.03.2025 (376,92 USD). Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 4,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 3,00 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,27 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 506,25 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 29.01.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,24 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,94 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 69,63 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,02 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Microsoft am 29.04.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 13,15 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

