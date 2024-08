Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit roter Tendenz

Kurs der Microsoft

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Microsoft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 415,68 USD ab.

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 415,68 USD. Das bisherige Tagestief markierte Microsoft-Aktie bei 414,69 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 416,74 USD. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 386.278 Aktien.

Am 06.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 468,33 USD an. 12,67 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 309,49 USD. Dieser Wert wurde am 29.09.2023 erreicht. Abschläge von 25,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Microsoft-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,26 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 475,75 USD angegeben.

Am 30.07.2024 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,96 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,70 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 64,73 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 56,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Microsoft am 22.10.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 13,22 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

