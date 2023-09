Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Microsoft-Kurs

Die Aktie von Microsoft zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Bei der Microsoft-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 311,83 USD.

Die Microsoft-Aktie zeigte sich um 16:08 Uhr stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 311,83 USD. Den Tageshöchststand markierte die Microsoft-Aktie bei 313,70 USD. Das bisherige Tagestief markierte Microsoft-Aktie bei 311,37 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 312,49 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.635.512 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 366,78 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,62 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2022 (213,43 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 46,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 384,43 USD angegeben.

Microsoft gewährte am 25.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,69 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,23 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 51.865,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 56.189,00 USD ausgewiesen.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2023 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 10,99 USD in den Büchern stehen haben wird.

