Microsoft Aktie News: Microsoft am Dienstagmittag mit angezogener Handbremse

Anleger zeigten sich um 28.06.2022 12:22:00 Uhr bei der Microsoft-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 250,65 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Microsoft-Aktie bei 252,15 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Microsoft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 250,35 EUR aus. Bei 251,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.870 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 310,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2021). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Bei einem Wert von 221,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.06.2021). Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 13,03 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 354,29 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 26.04.2022. In Sachen EPS wurden 2,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 1,95 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,35 Prozent auf 49.360,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41.706,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 21.07.2022 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,73 USD je Microsoft-Aktie.

