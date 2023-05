Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Microsoft 310,45 EUR

-0,89% Charts

News

Analysen

Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 332,07 USD. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 330,58 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 335,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 7.617.336 Microsoft-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 335,74 USD. Dieser Kurs wurde am 30.05.2023 erreicht. Gewinne von 1,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2022 bei 213,43 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 336,38 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 25.04.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,45 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 52.857,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 49.360,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,61 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

GMO-Portfolio im ersten Quartal 2023: Das hat sich im Depot von Starinvestor Jeremy Grantham getan

Twitter tritt offenbar aus EU-Abkommen gegen Verbreitung von Desinformation aus

So unterschiedlich bewerten die großen Tech-Unternehmen den Umgang mit Künstlicher Intelligenz

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: turtix / Shutterstock.com