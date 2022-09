Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Freitagmittag stärker

Um 12:22 Uhr ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 244,80 EUR. In der Spitze legte die Microsoft-Aktie bis auf 245,15 EUR zu. Bei 244,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 11.891 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 310,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2021). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.06.2022 (231,85 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 347,50 USD.

Microsoft gewährte am 26.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,23 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,17 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 51.865,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 46.152,00 USD umgesetzt.

Die Microsoft-Bilanz für Q1 2023 wird am 26.10.2022 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 10,13 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

